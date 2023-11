Nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas, pero debemos mejorar: Iderbol

Ariel Zambrano, gerente de Iderbol, aseguró que: “El deporte es de resultados, a mí no me gustan las excusas. Lo primero que debo decir es que Vicente Blel, gobernador de Bolívar, hizo la tarea, asignando y garantizando los recursos. Planificamos, ejecutamos y aquí están los resultados. Los otros departamentos también se preparan para ganar, debemos estar preparados para los triunfos y las derrotas siempre con la frente en alto, sintiéndonos orgullosos de los deportistas que tenemos y pensando siempre en mejorar, apuntándole a un mejor futuro”.

¿Qué manejo tuvieron las Ligas en este proyecto?

- Hay que decir que empoderamos a muchas Ligas en el proyecto, pero nos prometieron algunas medallas que no eran. Pero no se les negó nada, les dimos las herramientas, ninguna de esas ligas puede decir que no dio las medallas porque no se les dio el respaldo, no se les negó nada. No voy hacer responsable a ninguna Liga y tampoco a mi equipo de trabajo, yo le pongo el pecho a esto”.

Destacó el trabajo que se hizo en el semillero pensando en resultados positivos en el mañana. “Hay que hablar de altos logros, pero también del semillero, de la base, El lema de este gobierno también es rescatar a la juventud de la violencia y las drogas y nosotros estamos dándole las herramientas, esperamos que esos grandes semilleros se sigan fortaleciendo”.

Lesiones en silencio

Otro de los comentarios que hizo Zambrano fue: “Hubo deportistas de muy alto rendimiento, unos 3 o 4 que colocaban marcas muy altas en torneos internacionales y en estas competencias llegaron con lesiones y no dijeron nada. Ahí se fueron varias medallas. Buscar culpables no es la mejor manera, aquí hay que hacer un pare, evaluar y buscar la manera de lograr que Bolívar esté en el podio en los próximos Juegos Nacionales. Esa tarea se debe iniciar a partir del próximo primero de enero, con la llegada de los nuevos mandatarios, dos amantes del deporte a quienes invito a apuntarle a que el deporte de Bolívar sea más grande”, puntualizó.

Agregó que por lo menos la mitad de las 21 medallas de plata que ganó Bolívar debieron ser oro, pero no dio explicación alguna sobre el por qué hizo ese análisis.

A evitar el éxodo

Elías Del Valle, gerente de altos logros del departamento de Bolívar, sostuvo que: “En 2024 se viene un año de tránsito. Hasta el 30 noviembre del próximo año podemos evitar que los atletas se vayan a competir por otros departamentos y asegurarlos para que se queden. Tenemos muchos deportistas que fueron oro, plata y bronce que son fundamental para lo que se viene”.

La Gobernación de Bolívar, en cabeza de Vicente Blel, invirtió 12 mil millones de pesos para la preparación de los deportistas y su participación en las justas nacionales del Eje Cafetero que acaban de terminar.

El compromiso que viene

Lo cierto es que Bolívar está obligado a mejorar, a figurar y a festejar en los próximos Juegos Nacionales, en donde deportes como el boxeo, de gran arraigo en Cartagena, la natación, actividades subacuáticas y el atletismo, que entregan muchas medallas, deben tener una buena cantidad de participantes y de gran calidad,.

Pensar en el tercer lugar, ocupado en las últimas ediciones por Bogotá, no es algo de locos. Es querer dar un paso más allá, para intentar llegar al podio por vez primera.