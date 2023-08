No tocó el balón, pero hizo el gol del título de selección Bolívar sub-21

Dice un viejo y conocido refrán que a quien le van a dar le guardan. Hay otro que dice: lo que es de uno es de uno o lo que es de perro no se lo come gato. Y así es.

El título de Bolívar, logrado en el Torneo Nacional de Fútbol sub-21, realizado en Medellín, tuvo una anécdota muy particular, como lo es quién metió el gol definitivo que significó una medalla de oro que será recordada a través de la historia.

Jesús Arrieta tenía ganas de entrar a jugar a la cancha cuanto antes, pero entendía, como buen creyente, que todo es en el tiempo de Dios.

“Cuando iban 90 minutos el cuerpo técnico me dijo que ingresara, entonces los árbitros no me permitían el ingreso, me la pusieron difícil, tuvimos que presionar desde acá afuera para que se diera. Cuando pisé la cancha el partido se acabó enseguida y no toque el balón”, dijo Jesús, quien sumó una buena cantidad de minutos en la cancha a lo largo de todo el campeonato, en donde en dos juegos salió como inicialista.