No tienen para los guayos de sus hijos, pero sí para ‘mamar’ ron: Carrillo

“A mí no me hizo formador las licencias, los cursos, la cantidad de libros leídos, las veces que trasnocho aumentando mi conocimiento porque no soy licenciado de nada”, dijo Carrillo.

“Hay para la cervezas en la casa siempre, pero el niño no tiene guayos”

“A mí me volvió formador el niño que quiere ir a jugar y no tiene para el pasaje, el niño que el papá no lo apoya y la mamá anda en otra, pero él quiere ser futbolista. A mí me volvió formador el niño que crece en un hogar donde hay plata para las cervezas y para mamar ron y el niño no tiene guayos y va a los entrenamientos con los zapatos del colegio”, sostuvo Carrillo. No se refiere exclusivamente a la escuela que dirige sino a la realidad de los diferentes clubes de fútbol en Bolívar.

“Si almuerzan no cenan”

Eduardo siguió contando porqué se dedicó a formar niños de La Candelaria y sus barrios aledaños.

“A mí me volvió formador las ganas de ver a todos esos niños que no tienen como ser parte de una escuela de formación deportiva porque en sus cosas si se almuerza no se cena, me volvieron formador aquellos padres que usan celulares de un millón de pesos y zapatos de medio millón, pero el niño no va al partido por qué no tiene unas medias de dos mil”, recalca.

Tiene claro que ese tipo de situaciones lo inspiraron para dar un paso al frente y ser opción de vida para los menores.

“No quiero que se pierdan en los vicios”

“Estoy aquí por las ganas de no dejar perder los niños de esta generación, como se perdieron los de la mía porque el ambiente del barrio bajo se los consumió. Estoy aquí por esos niños que nunca tiene para el pasaje, arbitraje ni apoyo en su casa, pero sueñan con salir adelante”.

Y Carrillo recalcó: “cada fin de semana veo mínimo dos o tres padres de familia que no apoyan a sus hijos, pero montan su gol o sus jugadas en el estado de Whatsapp. Eso es algo de locos”.

Entiende que no es perfecto, que no se las sabe todas, pero cada día se levanta con unas ganas inmensas de darle una mano a los menores.