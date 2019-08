“No tengo nada que aclarar”: Faryd Mondragón sobre contrato con el Gobierno

Faryd Mondragón, uno de los exarqueros más reconocidos en Colombia, se refirió este lunes a la polémica suscitada en redes por un contrato con Coldeportes, luego de que afirmara que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, era la “madrina” de la Selección Femenina de Fútbol.

(Lea aquí: Faryd Mondragón y sus “inoportunas” declaraciones a favor del Gobierno)

Desde el programa matutino de la emisora Blu Radio se extendió una invitación para hablar al respecto. Mondragón se limitó a responder con un mensaje en el que afirma que “no tiene nada que aclarar”.

“Mil gracias de corazón, pero la verdad yo no tengo nada que aclarar porque yo no estoy cometiendo nada ilegal. A mí me contratan, yo presto mis servicios y es por eso que el contrato es un contrato público”, respondió el exdeportista al director de Mañanas BLU, Néstor Humberto Morales.

El guardameta retirado hace parte de Glorias del Deporte y de acuerdo a la información difundida en redes, tiene un contrato por $37.5 millones.

Dentro de las obligaciones que implica está el acompañar eventos de la Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo de la entidad para fortalecer el programa de Escuelas Deportivas; apoyar el desarrollo, implementación y posicionamiento de dichos programas; prestar su imagen para acompañar los eventos; asistir a eventos, entre otras actividades.

Otros deportistas como la patinadora María Cecilia ‘La Chechi’ Baena y la pesista María Isabel Urrutia también tienen este tipo de contratos.