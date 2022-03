La prensa inglesa cargó contra Cristiano Ronaldo por la eliminación en octavos de final contra el Atlético de Madrid, al tiempo que criticaron la incapacidad del equipo de pasar esta ronda desde que alcanzaran la final en 2011.

“Cristiano no consiguió ni un disparo a puerta, lo cual, para un hombre que dispara todo el rato, es un logro bastante raro”, escribió el diario británico The Telegraph sobre la actuación del portugués. LEA AQUÍ: Cristiano Ronaldo no ha podido igualar a Paco Gento

El luso, portada en los tabloides Daily Star y Daily Mirror, venía de marcar un ‘hat trick’ al Tottenham Hotspur el fin de semana, pero no pudo ni disparar a puerta una sola vez ante los rojiblancos.