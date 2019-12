“No recaí en las drogas, son comentarios malintencionados”: Medina

“Estoy jugando el campeonato senior máster de jugadores profesionales, en Medellín. Clasificamos a semifinales y vamos para la semifinal con el Tolima. Estoy de goleador. Como yo ya no entreno todos los días, estoy delgado, pero no más”, aseguró.

Criticó a las personas que lo siguen relacionando con las adicciones. “Me da tristeza con mis hijos porque mis hijos me enviaron todas esas fotos y comentarios negativos que los demás hacen. Ponen la foto de hace seis años y luego una que la tomé hacen pocos días con un señor, eso lo hace gente malintencionada. Estoy delgado porque no volví a entrenar. Yo hace siete años estaba fuerte y ahora puedo no estar gordo”, expresó y pidió respeto para su familia y su carrera.