No hay de otra, seguir ganando para mantenerse entre los ocho: meta de Junior

El entrenador es consciente que, pese a estar en el séptimo lugar, “para nadie es un secreto de que si todos los equipos hubiesen jugado los 17 partidos Junior no estuviera entre los ocho. Por eso nuestra meta es ganar partido a partido. Si sumamos todos los puntos que nos restan sería lo ideal, pero Once Caldas es peligroso y no será fácil porque ellos se están jugando los puntos del descenso. Ya se los dije a los muchachos. El partido no será fácil”.

“La mira de Junior está puesta en el Once Caldas y la meta es la victoria, no queda otra, porque hay que sumar la mayor cantidad de puntos que se nos permita”. Así se manifestó el técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez, al referirse al encuentro que este sábado protagonizarán por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor en el estadio Palogrande de Manizales a partir de las 8:25 de la noche. Lea: ¿Está asegurada la clasificación de Junior?, ¿puede quedar eliminado?

Gómez dijo que ya el portero Sebastián Viera se encuentra y este viernes viaja a Manizales. “Él ya está bien, pero va a atajar Jefersson (Gómez)”. Indicó que Didier Moreno se encuentra recuperado, pero no adelantó si será tenido en cuenta como inicialista. De Juan Fernando Quintero manifestó que “todavía no está. Está haciendo algo con el balón, pero todavía no está y no sabemos para cuándo estará listo”.

No quiso adelantar si habrá cambios o no en la nómina titular respecto al último compromiso ante Millonarios. “Porque eso va depender del análisis que hagan nuestros expertos. Ellos los están analizando y con base en lo que me informen así procederemos”.

Por su parte, el atacante Luis ‘Chino’ Sandoval, agradeció al cuerpo técnico que le esté dando la oportunidad. “No estuvimos bien al inicio del torneo, ahora estamos bien y doy gracias al cuerpo técnico por tenerme en cuenta en la titular. Yo solo espero seguir aportando al equipo, así como también lo vienen haciendo el resto de mis compañeros”.