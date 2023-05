“No estamos armando al Deportivo Tapita, estamos armando a Junior”: Bolillo Gómez

A la salida del último que estuvo este miércoles 24 de mayo, en la casa del máximo accionista Fuad Char, Bolillo respondió los interrogantes que le hicieron los periodistas y el técnico antioqueño respondió inicialmente: “en absoluto no hay nada. Digan lo que digan, en estos momentos no puedo clarificar nada. No voy a especular. Si quieren venir todos los días vengan y les voy a decir lo mismo: no hay nada claro”.

“Es muy poquito tiempo y no es fácil y ponerme a decir nombres, que una vaina, que otra, quién entra, quién sale no está bien. Porque quedo mal y si no salen las cosas. Todavía hay tiempo para hablar del tema, pero nada hasta el momento. No te puedo decir cosas para que después se cambien”, argumentó. Lea: Real Cartagena: “¿Por qué se armó este equipo tan malo?”, preguntó periodista

Sostuvo que contratar en estos momentos es difícil porque hay muchos jugadores que aún están actuando. “Y hay que respetar también a los equipos. Es como cuando estaba en la Selección Colombia y se le caía uno y otro jugador, entonces había que coger por uno u otro lado, porque por aquí no se puede. Las cosas todavía no se clarifican”.

“Los directivos de Junior están tratando, pero sé cómo es esto de difícil. Yo me pongo acelerado, me pongo ansioso porque es difícil. No estamos armando al Deportivo Tapita, estamos armando a uno de los grandes de Colombia, entonces no se puede fallar”, afirmó ‘Bolillo’ Gómez.

Cuando se le preguntó si habría cambios en Junior dijo tajantemente: “cambios tiene que haber, cambios va a haber. Pero no pueden ser muchos tampoco porque hay contratos, también por la época. A mitad de año es más difícil, pero estamos buscando hacer cambios”. Siga leyendo: James sobre Olympiacos: “No me arrepiento y más cuando no te tratan bien”

Se le dijo que luego de las declaraciones de la semana anterior donde manifestó que era difícil armar al equipo y que si con ello estaba abriendo el paraguas manifestó: “abro el paraguas de todo el mundo y lo sigo abriendo. A las personas que piensan eso no les puedo parar bolas porque no es fácil. Armar un equipo a mitad de año no es fácil. ¿Paraguas? No es fácil”.

En cuanto a los cuatro jugadores que fueron separados por faltas a la disciplina manifestó que algunos de ellos tienen contratos vigentes. “Junior sacó un comunicado, que ustedes leyeron, donde dice que tienen contratos y se va a ver dónde los acomodan o cómo se maneja la situación”.