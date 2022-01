Nicolás David Ramírez Villegas es un niño de ocho años, con un grado alto de nivel para jugar el ajedrez, disciplina con la que muestra una gran proyección, gracias a su gran talento en el denominado ‘juego ciencia’.

Nació en Cali, es hijo de Octavio Ramírez y de Mónica Villegas, cursa cuarto grado de primaria y es un chico brillante en este deporte.

Ha participado en más de 50 torneos, incluidos unos Panamericanos, por lo que suma gran experiencia en el ajedrez, ganando seis torneos nacionales: sub-6, sub-7, sub-8 y sub-9.

En los últimos tres meses, en Estados Unidos, ha logrado participar en doce torneos, ganando tres de ellos.

“Estoy jugando ajedrez desde los cuatro años, mi papá me enseñó, he quedado seis veces campeón, Dios me dio el don de jugar ajedrez, me gusta mucho. Mis jugadores favoritos son: Bobby Fischer, Gari Kaspárov y José Cabablanca”, comenta Nicolás, quien se desvive por jugar al ajedrez y disfruta al máximo cada competencia.

Octavio, su padre, señala que: “es un niño muy dedicado, disciplinando, le encanta lo que hace. Además le gusta la música clásica, lee la Biblia. Siempre que juega lo hace con el corazón, se siente orgulloso de representar a Colombia”.

Actualmente se encuentra en las Florida (estados Unidos) fogueándose para ser mejor. Próximamente estará en España tres meses afianzando su preparación para estar a punto para el Mundial de este año con fecha y sede por definir todavía.

Nicolás seguirá dando lo mejor de sí para poner en jaque mate a todos sus rivales. Tiene el talento, las ganas y el apoyo suficiente para alcanzar cosas muy importantes en el deporte de sus amores.

Su carrera en el ajedrez apenas empieza, pero no cabe duda que está dando pasos firmes y seguros en esta disciplina.