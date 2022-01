¿Quién es Nicolás Pedraza?

Este chico de 13 años nacido en Bogotá (vive en el área de Washington, EE. UU.), de padres cartageneros, tuvo un fantástico año 2021 a nivel individual y colectivo representando a Bolívar.

Su primer gran logro individual fue ganar el Torneo Grado Uno Sub-12 efectuado en Medellín en octubre en la modalidad de sencillos. En septiembre mostró su valía representando a Bolívar en el Torneo Interligas de Pereira. Allí Pedraza le dio la medalla de oro por equipos a este departamento.

Gracias a su actuación en el Interligas y su título en el Grado Uno de Medellín, la Federación le puso la lupa, pues constató que tiene madera para convertirse a futuro en gran tenista profesional.

“Nicolás es un joven que tiene mucho futuro. Tiene un gran potencial y su biotipo es ideal para el tenis. Este programa de la Federación le servirá de mucho para proyectar su agenda deportiva en cuanto a los torneos que debe afrontar”, dijo Jorge Muñoz, su entrenador en Cartagena.

Sus padres Álvaro Pedraza y Laura García están tocando puertas para conseguir patrocinio que permita que Nicolás pueda estar en los torneos nacionales e internacionales que tiene en su agenda este año.

¿A los cuántos años comenzó a jugar tenis y en dónde?

-Al mismo tiempo que empecé a caminar. Mis dos hermanos mayores entrenaban tenis todos los días y yo llevaba una raqueta a todas partes. Juego tenis la mayor parte del año en el Junior Tennis Champion Center (JTCC) en College Park, MD, donde entrenaban mis hermanos. En Cartagena entreno con Jorge “Pacha” Muñoz con la Liga de Tenis de Bolívar.

¿Por qué le gustó el tenis?

-Me gusta la competencia individual. Siempre quise ser mejor que mis hermanos y me inspiró en ellos, pues entrenaban muy duro.

¿Cúal ha sido su mejor logro el año 2021?

El 2021 fue un gran año para mí en general, de mucho crecimiento a nivel tenístico. Tuve dos grandes logros a nivel personal. Ganar el Torneo Grado 1 (Sub-12) en Medellín a finales de Octubre. Este fue una gran logro para mí puesto que era el último Grado Uno del año y llegué con mucha presión. La meta era clara: ganar el torneo. Recuerdo que estuve muy nervioso en el primer partido puesto que sabía que si no lo ganaba no tenía chance de pasar a las semifinales del torneo. A medida que fue avanzando el torneo fui ganando más confianza. El otro gran logro llegó septiembre con el equipo Sub- 12 de Bolívar ya que ganamos el Interligas en Pereira. Fue la primera vez que compito en un torneo en equipos y fue muy especial compartir con todos mis compañeros y en especial mi hermano que jugó en sub-18.

¿Cuáles son sus fortalezas y lo qué le falta por corregir?

-Mi derecha es lo mejor de mi juego. Me gusta atacar y controlar los puntos. Todavía tengo que mejorar la forma en que compito, ser más positivo en los momentos difíciles. Pienso que tengo un juego muy completo.

¿Qué sintió cuando le avisaron de su convocatoria al equipo Colombia?

-Me puse muy feliz, era mi meta para el 2021. Es un orgullo representar a mi país.

¿Su ídolo en el tenis y por que?

-Novak Djokovic. Es muy disciplinado. Todo lo que hace fuera de la cancha, su forma de entrenar, todo para lograr sus metas. Es un jugador de una fortaleza mental increíble y eso me inspira para mejorar.

¿Sus metas en la vida?

-Ser un tenista profesional y continuar con mis estudios.

Ficha técnica

Nombre: Nicolás Pedraza García

Fecha de nacimiento: 12 de enero de 2009

Nombre de los padres: Álvaro Pedraza y Laura García.

Hermanos: 3, Rodrigo Pedraza (20 años ), Álvaro Pedraza (18) y Lucas Pedraza (7).

Colegio donde estudia: Hyattsville Middle School.

Ciudad donde reside: Area de Washington, D. C..