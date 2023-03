Ni volvieron a hablarse: Melissa Martínez y la separación de Matías Mier

“¿Esperas esa disculpa?”, le preguntó Eva. “No, ya no me importa, bueno, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, es tan valioso lo que dices que entonces tiene que construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezcan que giran en torno a ti cosas que son nefastas, hay un peso de la historia, de lo que se vive, y todo al final termina resumido en un adiós y ya, pero no está mal”, le contestó Melissa Martínez.

La entrevista también abordó si Melissa y Matías habían vuelto a hablar desde su separación y, según la barranquillera, no volvieron a tener ningún tipo de comunicación.

"Yo estoy totalmente desconectada. Eso de 'miro, investigo, averiguo', absolutamente nada, eso ni durante las relaciones lo he hecho jamás, ni en el post", apuntó.

En la entrevista Melissa contó cómo superó la separación. La presentadora explicó que gracias a su trabajo y sus múltiples ocupaciones logró mantenerse ocupada y alejada de la depresión.

“La mayor salvación para nunca estar cerca de un episodio de depresión, porque yo he estado triste, pero nunca deprimida y eso es muy bueno. De mis principales características es que yo soy una mujer alegre”.