Neymar, transparente: filtró chats con sus compañeros de selección

En sus redes sociales el delantero comentó que se siente mal luego de la derrota frente Croacia. En su cuenta de instagram publicó: “Estoy destruido psicológicamente y esta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante diez minutos y luego caí a llorar sin parar. Dolerá por mucho tiempo, infelizmente”.

Neymar complementó su mensaje con lo siguiente: “Pero nunca desistí, siempre busqué mejorar y me perfeccioné en todo. Me gustas de gracia, no por el jugador, y si por la buena gente y el buen corazón que tienes. Sigue firme, esas críticas te van a hacer fuerte y vas a acordarte de todo lo que te digo. Vas a traer una copa a Brasil. Te deseo lo mejor del mundo. Desconéctate en estos días, descansa y vuelve con todo. Estoy acá para lo que necesites, sin demagogia ¡Estamos juntos!”.

“Vamos a tener que seguir hermano, tristemente es así. Quería mucho darte esa copa. Tu, yo y Dani (Alves) la merecíamos demasiado. Pero Dios tiene nuestro propósito y conoce todas las cosas”: afirma Neymar

Silva le contesta: “Hermano, está más jodido de lo que imaginé, la verdad. No lo soporto. No puedo creer que perdimos. No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan unas ganas hijas de p... de llorar. Pero voy a estar bien”.