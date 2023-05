NBA: 76ers de Filadelfia contrata a Nick Nurse como nuevo entrenador

Los 76ers de Filadelfia contrataron a Nick Nurse como su nuevo entrenador, días después de que fuera despedido por los Raptors de Toronto, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con AP bajo la condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la contratación.

Nurse llevó a los Raptors al campeonato de la NBA en 2019 tras superar a los Sixers en las semifinales de la Conferencia Este.

Nurse reemplazará a Doc Rivers, quien fue despedido tras liderar al equipo en su segunda temporada consecutiva de 50 triunfos, con Joel Embiid como baluarte, aunque no logró llevar al equipo a las finales de la Conferencia Este en ambas campañas. Embiid fue laureado como el Jugador Más Valioso de la NBA.

Los 76ers tomaron una ventaja 3-2 en las semifinales ante los Celtics antes de perder el sexto juego en casa y finalmente fueron aplastados de visita en el séptimo.

Nurse tuvo marca de 227-163 en cinco temporadas con Toronto. Su porcentaje de victorias de .582 lo coloca como el mejor entrenador en la historia de los Raptors. Antes pasó cinco años como asistente de Dwane Casey, exentrenador de los Raptors, antes de tomar las riendas.