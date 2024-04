Nairo Quintana sufre rotura de ligamento del brazo derecho y se recuperará en Colombia

El escalador colombiano del equipo Movistar Nairo Quintana sufrió una rotura de ligamentos del brazo derecho, por lo que no estará en el Tour de los Alpes y pone en duda su participación en el Giro de Italia comenzará el 4 de mayo.

Así lo informó Movistar en redes sociales al señalar que Quintana “sufre una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho”. Lea aquí: Louis Meintjes es el ganador de una cuarta etapa accidentada

Quintana, de 34 años de edad, se retiró el pasado 24 de marzo de la Volta Ciclista a Cataluña en la que sufrió una caída en la última etapa disputada por las calles de Barcelona.

Inicialmente se dijo que el corredor había sufrido algunos raspones pero hoy se confirmó la lesión que mantendrá al corredor fuera de competencia varias semanas.

“Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour de los Alpes (que se disputará del 15 al 19 de este mes). Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas”, detalló el equipo.

El equipo no informó si el corredor será operado o no. Para recuperarse de este tipo de lesiones el corredor necesita no menos de cuatro semanas.