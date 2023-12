Nairo Quintana: ”Soy un luchador y espero aportar experiencia a la temporada”

“Llego con la ilusión de aportar al equipo mi experiencia y que siga siendo el gran equipo de antes. Tengo buena condición física, he entrenado todo el año, pero sin competir, que es lo único que me falta. Quiero volver a sentir el ritmo de carrera, la adrenalina de la competición”, señaló Quintana tras la presentación del equipo en Madrid. Lea aquí: Con Nairo Quintana, así afrontará el Movistar la temporada 2024

“Entrenar sin dorsal es duro, pero en mi vida hice cosas aparte del ciclismo, he estado al lado de empresas y sociedades, soy un hombre de trabajo, he hecho algo de política para ayudar a la gente, he disfrutado de otras cosas que a veces no damos importancia”, comentó.