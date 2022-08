Nairo Quintana listo para la Vuelta a España

El ciclista colombiano Nairo Quintana confirmó que será el líder del Arkea en la próxima edición de la Vuelta a España, competencia que comenzará el 19 de agosto y que se extenderá hasta el 11 de septiembre.

“En esta vuelta a España vamos a tener tres gregarios, vamos a hacer una Vuelta espectacular”, presagió el pedalista cafetero, quien diálogo con sus compatriotas en un live que realizó en Instagram.

En este espacio algunos de los internautas le sugirieron que ya estaba “muy viejo” para aspirar a ser protagonista de la ronda ibérica, pero el deportista de 32 años de edad subrayó que no es así.

Quintana, quien viene de ser sexto en la reciente edición del Tour de Francia, que fue ganada por Jonas Vingegaard, también aprovechó para hablar de su futuro y responderle a quienes creen que está muy mayor.

“Estamos en negociación para el nuevo contrato, que si el Astana o el UAE, que el Movistar, soy sincero con todos ustedes, estoy analizando con el grupo que me ayuda y ahora muchos equipos están apostando por todos los jóvenes y luego dicen que ya no sirvo para ganar, pero yo les respondo, que este año he hecho Top 10 y sobre todo me siento en condiciones para seguir peleando por la victoria. No tengo miedo de representar a mi país de la mejor manera”, expresó. Lea aquí: Sabes cuánto se ganó Nairo Quintana por ser sexto en el Tour?

Así las cosas, el futuro cercano de Nairo no está claro, pues la opción de seguir en el Arkea tampoco está descartada.

“Arkea desde que hace cuatro años tuvo interés en mí y me acogieron con cariño, he hecho una gran familia, salir a buscar es bastante difícil y quieren que nos pongamos al servicio, creo que tengo madera, hemos encontrado un buen equilibrio, tengo la motivación para seguir haciendo cosas buenas, finalmente el Tour nada perdona, pero siempre estuve ahí muy cerca de los extraterrestres”, explicó.