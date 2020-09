El colombiano Nairo Quintana confesó hoy haber vivido “una de las jornadas más difíciles” de su vida, en la que se dejó más de 25 minutos en la etapa reina del Tour, al tiempo que aseguró que no tiene previsto abandonar la carrera. “Ha sido una de las jornadas más difíciles de mi vida. He pasado toda la etapa atrás. He vuelto a sufrir mucho”, señaló el ciclista del Arkea, que se resintió de las secuelas de las tres caídas que ha sufrido en lo que va de Tour.

Quintana señaló que esta jornada le dará “muchas enseñanzas” porque “nunca es tarde para aprender”.