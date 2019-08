Nadal pasa a tercera ronda del Abierto de Estados Unidos sin jugar

El tenista español Rafael Nadal pasó este jueves directamente a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos después de que su rival, Thanasi Kokkinakis, se retirara del torneo antes del partido previsto para esta noche debido a una lesión en el hombro derecho.

Según informó la organización del Abierto de Estados Unidos en un comunicado, Nadal gana por incomparecencia y pasa a tercera ronda, en la que se enfrentará al ganador del duelo entre el español Fernando Verdasco y el coreano Hyeon Chung.

“Sabía que era una posibilidad desde esta mañana”, explicó en una rueda de prensa el jugador australiano, de 23 años, que aseguró que empezó a sentir molestias y dolor al despertarse por la mañana e ir a ponerse los calcetines.

El jugador describió que tenía la zona inflamada y que había decidido retirarse para no pasar por un proceso de lesión como el que le afectó en enero.

Preguntado sobre si había hablado con Nadal, Kokkinakis respondió que no, aunque sí dijo que había recibido mensajes de un tal “Rafael”.

“Recibí mensajes de Rafael. No conozco a esta persona, no lo he leído aún pero si es él... con suerte no es un troll pero si es él, lo agradezco”, indicó.

Esta noche, en lugar de jugarse el partido de Nadal en el estado Arthur Ashe de Flushing Meadows, se jugó el que estaba previsto en segundo turno en el estadio Louis Armstrong, entre Marin Cilic y Cedrick-Marcel Stebe.

Y en el Armstrong, en consecuencia, se vio esta noche el que disputen en dobles masculinos Dodig-Polasek contra Sock-Withrow.