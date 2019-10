Murray sufre para ganar al argentino Londero, debutante en Shanghái

El exnúmero uno del tenis mundial Andy Murray sufrió hoy para ganar al argentino Juan Ignacio Londero, debutante en el Masters 1000 de Shanghái, pero consiguió finalmente la victoria por 2-6, 6-2 y 6-3.

El británico, invitado por el torneo en el año de su vuelta a las pistas, necesitó 2 horas y 17 minutos para doblegar en tres sets al jugador argentino, debutante en las grandes competiciones y que ocupa la posición 54 en el ránking mundial de la ATP.

Tras un primer parcial en el que Londero parecía que iba a dar la sorpresa, pues logró romperle el saque al británico en dos ocasiones y adjudicarse el set, Murray volvió fuerte a la pista.

Con muestras de su gran tenis de antaño, logró adjudicarse el segundo set y forzar un tercero en el que el argentino apenas tuvo opciones, aunque desperdició varias bolas de rotura de saque.

El ganador de tres Grand Slam, que cuenta con 45 títulos en su carrera, se medirá así en segunda ronda al italiano Fabio Fognini, número doce del mundo, que se impuso hoy al estadounidense Sam Querrey por 6-4 y 6-2.

La vuelta a Shanghái del exnúmero uno es uno de los principales atractivos de este torneo que Murray ha conseguido ganar en tres ocasiones y se produce unos meses después de haber vuelto a la máxima competición.

El pasado mes de enero, poco después de anunciar su retirada, el tenista de 32 años fue operado de la cadera por segunda vez y decidió regresar a la máxima competición.

"Me siento muy diferente, sí. No tengo dolor en la cadera y es una gran diferencia para todo, no solo en mi tenis sino lejos de la cancha también. Antes me consumía este dolor en la cadera, cada minuto del día, fue muy agotador", recordó Murray luego del partido.

En su gira asiática, Murray logró alcanzar los cuartos de final en el Abierto de Pekín de la pasada semana.