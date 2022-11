Mundial Qatar 2022: Francia Vs Australia, el primer obstáculo del campeón

Empieza a rodar el balón para el seleccionado francés, pese a no tener a varias de sus grandes estrellas, su favoritismo es una de las cosas que no se pone en duda en esta Copa Mundial. Las ausencias de Kanté, Pogba, Nkunku y el actual Balón de Oro, Benzema, aunque son unos golpes anímicos bastante grandes, no les quita la ilusión de levantar su tercera Copa Mundo.

El primer obstáculo para el seleccionado francés será Australia, rival que ya conoce del Mundial pasado en Rusia 2018, en aquella ocasión fue 2-1 a favor de los franceses, partido que sufrieron demasiado y que ganaron con un gol en contra de Australia sobre el final. Lea aquí: Qatar 2022: horarios de los partidos de Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé

Francia busca en convertirse en la primera selección en revalidar el título desde 1962, Deschamps querrá hacer historia, este año de la mano de Kylian Mbappé, ya consolidado en el fútbol, y Antoine Griezmann siempre referente francés.

“Necesitamos que marque la diferencia, pero es un elemento del grupo, se inscribe en el trabajo colectivo”, aseguró el técnico, deseoso de quitarle algo de presión, que fiel a su credo, Deschamps prefiere poner en el conjunto y no en ningún nombre.