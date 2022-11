Mundial Qatar 2022: en vivo, Qatar vs Senegal

Qatar y Senegal buscarán un triunfo que les permita seguir con vida en la última fecha de la fase de grupos del Mundial.

Qatar, que mostró poco y nada frente a Ecuador en su debut necesita ganar para no quedar eliminado en su propia casa. Los de Qatar deberán sacar pecho si no quieren quedar como un anfitrión que no hizo nada para pelear en su propio Mundial, retomar un buen fútbol y ser claros de cara al arco serán la clave para enfrentar a Senegal.

Senegal fue un poco más que Países Bajos en su debut, pero no fue contundente y debido a 2 errores de su portero tuvieron que salir derrotados en su primera presentación. Un poco más de precisión y un fútbol agresivo deberá ser suficiente para noquear y dejar fuera a la anfitriona de la Copa.