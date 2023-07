Mundial Femenino de Fútbol: Países Bajos y Suecia ganan; Francia quedó en 0

El conjunto naranja no tardó para encajar el ritmo y las subcampeonas mundiales hicieron valer su jerarquía frente a una debutante Portugal que no dejó amedrentarse. Pero la superioridad en el terreno de juego era palpable y la ventaja neerlandesa dejó aún más evidente esa disparidad.

FRANCIA 0 - JAMAICA 0

Francia y Jamaica no salieron de un empate sin goles en el estadio de Sídney en el primer partido del grupo F y el último de este domingo. Las francesas, otras de las favoritas en coronarse campeonas, no lograron encontrar su mejor versión y, pese a la superioridad en el campo, no pudo encontrar su camino hacia el gol.

Los cinco minutos finales concentraron todo lo que no pasó en el resto de la cita: Francia casi firmó la victoria con un potente disparo de Kadidiatou Diani en el palo y ambos equipos llegaron más a la portería que los 85 minutos anteriores.

A falta de cuatro minutos para el pitido final, la estrella jamaicana Khadija Shaw fue expulsada tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una dura falta en Renard, por lo que se perderá el siguiente encuentro. Lea aquí: Mundial de Fútbol Femenino: Japón quiere volver a brillar en el torneo

Francia aprovechó la superioridad numérica y podría haber decidido las cosas no fuera por la determinación de la portera Rebecca Spencer y la resistencia de Jamaica, que blindó sus filas y logró un empate histórico para sumar su primer punto en la historia de los Mundiales.