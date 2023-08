Montoya revive la polémica: ¿cuáles son los mejores deportistas de Colombia?

Durante una conversación con Semana, le plantearon la pregunta que ha sido objeto de análisis de muchos: ¿quiénes conforman su “top 3” de deportistas colombianos? Montoya, conocido por su franqueza, respondió sin titubeos: “Por lo que yo he hecho, sí me meto. Porque muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial y de historia, lo cuentas con una mano”. A Nelson Abadía lo persigue el fantasma del veto a jugadoras de Colombia

Esta respuesta no solo causó asombro, sino también controversia, ya que al incluirse a sí mismo en su selección, algunos cuestionaron su objetividad. Sin embargo, el piloto no se detuvo allí. Además de su propio nombre, Montoya eligió al ciclismo y el BMX como las otras dos disciplinas que conformarían su podio personal de los mejores deportistas colombianos. Mencionó a Egan Bernal, triunfador del Tour de Francia y el Giro de Italia, y a Mariana Pajón, medallista olímpica en tres ocasiones en BMX.

Montoya también abordó cómo enfrenta las opiniones polarizadas sobre su legado y su impacto en Colombia. Pese a las críticas y elogios que ha recibido, su enfoque en su carrera y su papel como representante del país con orgullo ha sido transparente.

"Honestamente, no me importa. Mientras más humilde es la persona, más cariño me tiene", declaró Montoya. Destacó que la percepción pública en Colombia puede variar, pero esto no modifica su dedicación a su carrera ni su contribución al país en el escenario deportivo internacional.