‘Mochoman’, el hombre que perdió sus brazos y ahora triunfa en el deporte

No hay rencor y mucho menos odio en su corazón. Su rostro transmite paz, agradecimiento, pero sobretodo, perseverancia. Juan José Florián no sospechaba que un ataque guerrillero le iba a cambiar la vida, pero para bien.

*Aquí cuando Juan José era soldado.

“Perdí mis dos brazos, una pierna, todavía tengo esquirlas en el cuerpo”, expresó el hombre de 40 años, quien cuenta este episodio con una naturalidad única, como si nada le hubiese pasado.

“Atentaron contra nosotros porque mi madre no tenía para pagar una extorsión, ellos (la guerrilla) sembraron el miedo en esa zona del país. Yo no tengo odio en mi corazón, pero no olvidemos la historia de Colombia, porque cuando uno olvida, las cosas tienden a repetirse. Yo he compartido con desmovilizados, yo no hablo de guerra, yo hablo de deportes”, agregó ‘Mochoman’, que pese a todo lo que ha vivido es un hombre positivo y con ganas de salir adelante. Lea aquí: Fue firmado por los Cachorros y ahora lo buscan por asesinar a un amigo

“Ese cambio lo tomé para bien, uno es el que toma la decisión, eso dolió, pero hay que aprender a convivir con eso, sacarle el jugo a la cicatrices, el lado positivo. Después de cada tragedia hay cosas buenas. Un bombazo me cambió la vida”, sostuvo el paraciclista.