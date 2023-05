MLB: Padres barren a Gigantes en México al ganar 6-4

Darvish permitió tres jonrones tras no haber permitido ninguno en sus primeras cuatro aperturas. Toleró cuatro carreras y nueve hits en seis innings con nueve ponches.

El primer jonrón en el primer turno me sorprendió, pero el coach de pitcheo Rubén Niebla me dio consejos y me pudo calmar para tener una buena salida”, dijo Darvish. “Bajo estas condiciones tienes que entender que hay ciertos lanzamientos que no se te van a mover como quieres, y mi trabajo era identificar los lanzamientos que funcionan”.

J.D. Davis conectó un cuadrangular en la segunda y Mitch Haniger añadió un jonrón de dos carreras en la tercera, que incluyó un sencillo productor de Yastrzemski, quien pasará a la lista de lesionados.