MLB: Correa volverá a Mellizos, ¿por cuánto fue el acuerdo?

El puertorriqueño llegó el martes a un acuerdo por seis años y 200 millones de dólares para volver a los Mellizos de Minnesota, el equipo en el que militó la campaña anterior, dijo una persona cercana a las negociaciones. Lea aquí: ¡Jorge Alfaro volvió a brillar con los Tigres de Lacey!

Correa no había podido formalizar los convenios previos con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

El acuerdo con el campocorto estelar se encuentra sujeto a un examen médico exitoso, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se ha anunciado oficialmente.