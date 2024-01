MLB: Aroldis Chapman firma por un año y 10,5 millones de dólares con Piratas

Los Piratas de Pittsburgh reforzaron la parte trasera de su bullpen, al llegar a un acuerdo con el relevista siete veces All-Pro Aroldis Champan, por un año de contrato con valor de 10,5 millones de dólares. Le puede interesar: Este miércoles ante Millonarios, Junior va por su tercera Superliga

El acuerdo depende de un examen físico, dijo una persona con conocimiento del contrato a The Associated Press. La fuente habló en condición de anonimato con AP, porque el acuerdo todavía no se cierra.

Chapman le ofrece a los Piratas un zurdo con experiencia para desempeñar un rol como preparador para el cerrador All-Star David Bednar. El veterano de 14 años, quien cumplirá 36 años el próximo mes, tiene 321 salvamentos durante su carrera, jugando con cinco equipos, pero ha evolucionado como un preparador en las últimas dos temporadas.