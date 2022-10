MLB: Apuesto lo que sea que Yankees queda eliminado: Freddy Jinete

Freddy Jinete, un reconocido periodista especializado en béisbol en Cartagena, fanático de Boston, el eterno rival de Yankees, asegura: “No se preocupen los yanquistas, este sábado, con el lanzador Gerrit Cole ganan su primer juego, pero pónganle la firma que la serie la pierden”.

Insistió en que Astros es más equipo que Yankees. “Una golondrina (Gerrit Cole) no hace verano. Astros es mejor equipo de aquí a la luna, en bateo de profundidad y de promedio exhibe mejor calidad. Yankees depende mucho de los jonrones que batee y no de construir carreras. No juega béisbol pequeño y Houston sí”, agrega Jinete.

Según el periodista, Astros es un equipo más completo y por eso le pone la firma que estará en la final de la Serie Mundial. “Apuesto lo que sea que Yankees no gana la Liga Americana”.