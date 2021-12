La Corporación Deportiva Súper 99 se hizo presente una vez más con la donación de regalos a niños deportistas.

Esta vez, el dirigente deportivo León Mazo, gerente de Súper 99, hizo entrega de los regalos en el parqueadero de Los Plátanos, en el Mercado de Bazurto. Lea aquí: León Mazo, con 56 años, el goleador del Torneo de Fútbol Senior Master 35

Ahí, niños entre los 2 y 14 años, que entrenan fútbol, béisbol, baloncesto, futsalón y otros deportes se hicieron presentes para recibir un regalo en tiempos de Navidad.

Tras la pandemia, que azota al mundo hace más de un año y medio, las cosas no han sido fáciles, pero los amantes del deporte se han unido para tratar de salir adelante juntos.

Mazo precisó que: “esta es versión número 11 de entrega de regalos de la Corporación Deportiva Súper 99, no podíamos fallarle a los niños, aún y cuando la situación ha golpeado a todas las empresas nosotros damos un paso al frente para alegrar los corazones de mil menores”.

Años anteriores, para esta misma época, Mazo realizaba la donación de más de 10 mil regalos, gracias a la gestión que realizaba con otras empresas y amigos que lo acompañaban en esta noble causa.

“Tuvimos a los mejores jugadores de fútbol de Colombia en la entrega de regalos y eso era una enorme alegría. Por aquí estuvieron Carlos Valderrama, Víctor Pacheco, Iván René Valenciano, Fram Pacheco, Yesus Cabrera, Agustín Julio, Pier Grazziani y muchos otros. Este año fue más sencilla la entrega, pero la hicimos con todo el amor para todos estos jóvenes”.

En esta oportunidad tampoco se realizó el tradicional picadito de fútbol entre jugadores profesionales y Los Amigos de Mazo, que se hace después de la entrega de regalos.

“Yo me fui feliz porque me regalaron de Navidad una bicicleta bien bonita”, dijo Juan David Robles, de 13 años, quien no pudo ocultar la alegría que le ocasionó ser tenido en cuenta por la Corporación Super 99 en la entrega de estos regalos.

Este evento en otras versiones también ha sido apoyado por artistas como Luis K de León, Carlos Bohorquez, Harol Sier, Brian López, Alex Martínez, Louis Towers, El Vega, El Cachy, Jhony Hernández y Kevin Flórez.

León Mazo, un dirigente de antioqueño, pero de corazón bolivarense, siguió alegrando vidas en el Corralito de Piedra.