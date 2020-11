El expelotero dominicano Miguel Tejada le dará un plus a la temporada de béisbol profesional colombiana.

La dirigencia nacional ha decidido sacar adelante la atípica temporada golpeada por el coronavirus.

Para Colombia es un honor que Tejada, 46 años, sea el mánager del equipo Tigres, ya que su palmares es Grandes Ligas es inmenso. Jugó durante 16 temporadas como campocorto en los Atléticos de Oakland (1997–2003), Orioles de Baltimore (2004–2007), Astros de Houston (2008–2009), Padres de San Diego (2010), Gigantes de San Francisco (2011) y Reales de Kansas City (2013).

En 2002, fue galardonado con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, y fue el Jugador Más Valioso del Juego de las Estrellas de 2005.

Tejada, con un amplio recorrido en Grandes Ligas llegará a nuestro país para, no solo guiar a los Tigres al título, sino para ayudar a los nuevos talentos a seguir luchando por sus sueños.

Tejada jugó en la misma época de los colombianos, ya retirados, Édgar Rentería y Orlando Cabrera, quien precisamente hoy está de cumpleaños.

Edinson Rentería, propietario de los Tigres de Cartagena, dijo que “Tejada estará arribando a nuestro país el próximo 20 de noviembre. Esta semana se debe reconfirmar su venida al país”.

La temporada que se inaugurará el 28 de noviembre en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla contará con la presencia de los equipos Tigres de Cartagena, Caimanes de Barranquilla, Gigantes de Barranquilla y Vaqueros de Montería.

Diprobéisbol confirmó que todos los juegos serán transmitidos por el Canal Telecaribe y que el campeonato presentará garantías, pues los protocolos de bioseguridad fueron aprobados por el Ministerio de Deportes y la Federación Colombiana de Béisbol.

DEBE ARMAR UN BUEN EQUIPO

El periodista Eugenio Baena Calvo, de Caracol Radio, dijo que “el haber sido un buen jugador no garantiza ser un buen mánager. Hoy Miguel Tejada es un nombre como exjugador no como mánager pero en beneficio, siempre hay un comiendo. Ojalá y lo más importante es que le traigan o él imponga que le traigan 3 grandes lanzadores abridores, 2 relevistas de categoría y buenos jugadores de posición para que no fracasar, porque ese ha sido el problema de los Tigres”.

Precisó que “si fuera yo me la jugaba con Jolbert Cabrera, tiene más sentido de pertenencia, ya ha dirigido en Ligas Menores en Estados Unidos, es astuto y tiene mucho conocimiento. Además es cartagenero y sabe lo que le duele a esta ciudad perder en béisbol”.