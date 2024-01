¿Michael Schumacher mejoró? Continúan apareciendo noticias sobre su estado

Este mes de enero, se cumplieron 10 años del accidente de Michael Schumacher en los Alpes Suizos. Y desde entonces, no se sabe mucho sobre el estado del mismo.

En esta oportunidad, Nick Fry, exjefe ejecutivo de la Formula Uno, se refirió a la recuperación de Schumacher en una entrevista para el portal ‘Online Betting Guide’.

“Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él”, comentó.