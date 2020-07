Mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, trabajo para eso: Gilberto Pérez

Su disciplina y amor por la lucha han hecho de él un deportista de altísimo nivel. Ponerse los colores de Bolívar y representar al departamento de la mejor forma es lo que más le apasiona en la vida.

Gilberto Pérez Montes, ganador de oro por Bolívar en los pasados Juegos Nacionales, tiene grandes metas por cumplir todavía en este deporte en el que la fuerza, inteligencia y técnica juegan un aspecto fundamental a la hora de ganar los combates.

“Mi objetivo es clasificar a unos Juegos Olímpicos y estar ubicado en lo alto del podio. Ese es mi sueño”, asegura Gilberto, de 26 años y quien se crió en República de Chile, un populoso barrio de Cartagena, en donde de niño, asegura, hubo un momento en su vida en el que fue peleador.

El deporte lo ayudó a enderezar bien su camino. “Llegué al Coliseo de Combates de 12 años y empecé a entrenar taekwondo con Raúl Gómez, actual entrenador de la selección Bolívar. A las dos semanas mi entrenador de base y toda mi carrera deportiva, Johan Silva, me vio y me invitó a entrenar lucha y en la primera práctica me enamoré de este deporte”, agrega.

Tiene claro los motivos por los que le ha ido bien en el deporte. “Mi fuerza y mi disciplina han sido clave. Yo como bien, tengo buen biotipo y soy muy fuerte mentalmente”, recalca Gilberto, quien se muestra como el mejor luchar de Bolívar en la categoría 130 kilogramos, modalidad grecorromana.

Hasta ahora, el momento más feliz para él fue ganar el oro en los Juegos Nacionales 2019. “Premio al trabajo de años, misión cumplida. Fue una especie de revancha para mí, pues en los Juegos Nacionales de 2015 solo me alcanzó para el bronce por andar de terco y no acatar recomendaciones”, afirma.

Sus padres son Debora Montes, docente de profesión, y Gilberto Pérez, un pensionado de la Policía. “A ellos les debo todo, además de papás, han sido mis entrenadores, amigos, psicólogos. Son mi todo”.

Este incansable luchador, que hace parte del programa de altos logros de la Gobernación de Bolívar a través de Iderbol, entrena entre tres y cuatro horas diarias de lunes a sábado buscando mantenerse en forma para seguir representando con lujo de detalles a este departamento que ama y lleva en el corazón.

“Ha sido un tema muy complejo ya que no cuento con todas las herramientas necesarias para mis entrenamientos y que debido a eso se detuvo el sueño de buscar un cupo a las olimpiadas”.