“Mi amor por las pesas es único, es una pasión que desde muy pequeña la he disfrutado y sentido en el alma y el corazón y mi sueño es hacer historia en estos Juegos Olímpicos, estar en el podio, mostrarle al mundo que Dios sabe el por qué y para qué de todas sus promesas. Y después de estos Olímpicos mi otro sueño, y no menos importante, es poder ser madre y tener una familia consagrada y en el servicio para Dios”, dijo Mercedes, de 34 años, nacida en Santa Marta, pero que se siente como una bolivarense más, pues desde hace seis años compite para la Liga de este departamento.

Por el sueño

Levantarse, abrir sus ojos y saber que está en Tokio en la cita más importante para un un deportista la llena de felicidad y mucha emoción.

“Me falta una medalla olímpica, llevo una carrera de más de 20 años, por eso he entrenado muchísimo para conseguirla en Tokio. Estoy bien motivada para hacer realidad ese sueño por el que he luchado durante toda mi vida”, recalca.

¿Cuáles son los países a vencer en la categoría de los 64 kilogramos?

- definitivamente, Canadá y Ecuador, hemos venido compitiendo de tú a tú con ellos durante años. Me voy a gozar esa competencia como si fuera el último de mi vida, quiero que todo un país se sienta orgulloso de mí.

¿Cómo ha sido la preparación?

- Excelente, se ha trabajado durísimo, con muchas ganas, entrega y dedicación.

¿Hoy qué recuerda de sus inicios en este deporte?

- Yo era softbolista, a mis 11 años metía muchos jonrones, pero Juan Solano, mi profesor de Educación Física, vio mi fuerza y me encaminó por el lanzamiento de pesas. A él le debo estar en las pesas.

¿Qué debe tener un deportista para ser un deportista de alto rendimiento y una persona de bien?

- Lo mejor de un deportista debe ser su humildad, nunca olvidar de dónde se vino, de dónde se salió. También es importante ser responsable y respetuoso con todos los que te han ayudado.

¿Quién es María Isabel Urrutia en su vida?

- Fue la que me inspiró a para querer ser exitosa en las pesas. Yo vi por televisión esa competencia de los Juegos Olímpicos de Sidney en el 2000, me emocionó mucho esa medalla de oro de María Isabel, en ese tiempo decían que las pesas no eran para mujeres. Al verla a ella ser campeona olímpica me dije que esto era lo mío. Gracias a ella las pesas lograron masificarse más en Colombia.

¿Cuáles son los tres puntos más fuertes de Mercedes en las pesas?

- Responsabilidad, perseverancia y la fe.

El mensaje para los niños que se inician en un deporte y sueñan en llegar lejos...

- Mi mensaje para los niños que se inician en un deporte es que luchen por sus sueños, que no se quebranten ante las adversidades de la vida, que recuerden siempre que con la bendición de Dios todo es posible. Hay que luchar y nunca rendirse.

¿Cree en Dios, va a misa ?

- Sí. Vivo por Él, es mi todo, cada triunfo, cada chequeo que Él me encomienda lo hago con el mayor de los gustos. Voy a misa, soy cristiana, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me siento muy feliz porque a través de su amor es que hoy estamos en la lucha de hacer historia en los Juegos.