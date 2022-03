Por Vianys García Pérez- Especial para El Universal

Mi nombre es Vianys Patricia García Pérez, tengo 36 años, 21 dedicados al sóftbol, el deporte que me dio la oportunidad de ser profesional, conocer muchos países y tener una familia, la que conformo con mis hijos Yegenys y Félix.

El sóftbol lo conocí a los 13 años cuando en las polvorientas calles de mi barrio Cañito en Soplaviento (Bolívar) solíamos jugar con bola de trapo o de caucho. Era todo hermoso, no existía el Internet. Creo, que fue una niñez bonita, llena de ingenuidad, ahora se que era feliz, pero no lo sabía. Le puede interesar: Vianys García: “Hijo agárrate duro, vamos pa’ encima, tenemos que ganar”

Mi abuelo José Pérez Ibarra al verme jugar con aquella pimienta habló con el profesor Jaime Amor, uno de los más grandes entrenadores de Colombia, para que me enseñara. Me hizo una gran lanzadora. Fui llamada a la selección Bolívar de menores, luego fui escogida por el profesor Guillermo “Boli” Bonfante para hacer parte de la selección Colombia para representar a nuestro país en Guayaquil (Ecuador) en los Juegos Bolivarianos. Ahí me fui haciendo deportista de Alto Rendimiento. Pero no contaba con ningún recurso económico.

Era duro para mí, tenía que desplazarme a Cartagena a entrenar con mis otras compañeras, Libis Hurtado, Xiomara Olivero, Ana Olivo y otras “pelas” de gran talento. Algunas con grandes herramientas para jugar se tuvieron que retirar. Eso duele, algunas veces lloraba porque no teníamos para los buses.

Hasta la llegada del Dumek Turbay a la gerencia de iderbol, entonces sí tuve los apoyos que necesitaba, gracias a Dios. Y así pude estudiar, ya que en mi familia la situación económica no daba abasto para yo estudiar una carrera universitaria. Le puede interesar: La historia detrás de Vianys García, la mejor lanzadora de Colombia

Me gradué en la Universidad de Pamplona de Licenciatura en Educación Física. ¡Uff, tremendo sueño se me hizo realidad! Aquí sí confirmó que quien no sueña está muerto y aunque mis padres no tenían dinero fueron mi inspiración, mi todo.

Uno nunca debe claudicar, hay que seguir adelante más allá de las adversidades. Y si te cierran una puerta, hay que abrir otra y volar en busca de esos sueños de niña. Mi mamá Luz mila Pérez Campillo ha sido clave para hacer realidad mis sueños. Ella se merece todo, ha sido mi bastión. Uno como deportista necesita el apoyo de la familia. Gané siete veces la medalla de oro con Bolívar en los Juegos Nacionales. El sóftbol femenino es la cara bonita del Departamento, nadie nos gana porque jugamos con amor, por la camiseta de nuestro Departamento.

He sido premiada por Acord Bolívar y por el COC en los Premios Altius como la mejor softbolista del país. Fui campeona Suramericana entregándole yo el triunfo a Colombia frente a la selección de Brasil. Esos son de los recuerdos más hermosos.

He jugado con lluvia, sol, no le tengo miedo a nada porque Dios está conmigo. Soy licenciada en Educación Física, lo vuelvo a decir nuevamente con orgullo, porque uno de mis sueños es poder trabajar con el Magisterio, ser nombrada por el Gobierno Departamental. Es denigrante que uno como deportista tenga que hacer política para poder trabajar. Creo que se le debe darle la oportunidad a uno de transmitir sus conocimientos a los niños y niñas y más como deportista que soy para que este hermoso deporte no decaiga cuando ya uno se retire. Uno debe mostrarle el camino a la juventud e impulsarle sus sueños, así como yo logré hacerlos realidad.

En la actualidad tengo mis dos hijos, los cuáles son mi fuerza, mi vida entera, Yegenys Llerena García, que tiene 10 años y Félix Devoz García, 1 año. Por estos niños sigo en la lucha dándola toda por mi Departamento y país. Todavía tengo fuerzas para representarlos. El día que ya no las tenga, con la tristeza de mi alma le daré espacio a las futuras softbolistas de Colombia. Pero, por ahora y me perdonan, soy la mejor. El sóftbol como el béisbol es de números y yo los pongo y los tengo.

Al sóftbol le debo todo. Gracias a este bello deporte puedo sacar a mis hijos adelante, a mi familia y a las personas que cuando han venido a necesitar de mí, yo les he tendido la mano. Y lo hago con amor, sin pedir nada a cambio, porque yo sé lo que es no tener nada.

Me duele que no se hagan torneos departamentales, desde la salida de Félix Devoz, aquí no se hacen campeonatos.

Más adelante, quiero hacer algo por mi pueblo, porque le hace falta mucho, quiero dejar huellas en las niñas para que tengan un mejor futuro, quiero tener la oportunidad de dejar unas 10 Vianys García más en el sóftbol.