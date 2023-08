Mi meta está puesta en lograr el cupo para estar en París”: Anthony Zambrano

“Les explico algo: uno entrena y se lesiona ¿cómo hace uno ahí? No hace nada. Una falta hace parte del juego y para mí es algo sencillo y algo normal, porque estamos en competencia, somos seres humanos y nos equivocamos. Si lo hizo Usaín Bolt, que es el mejor del mundo, que no lo haga Anthony Zambrano. Eso no pasa nada, es algo normal”, añadió sobre lo mismo. Siga leyendo: ¿Qué pasó con Anthony Zambrano, el atleta guajiro medallista olímpico?

Dijo que al Mundial de Atletismo llegó bien. “Lastimosamente así es el juego, así son las reglas y pisé raya. Dios sabe cómo hace sus cosas. De pronto no me tenía preparado eso, sino algo mejor y hay que tomarlo de esa manera”.

Sostuvo que después de las muchas lesiones que ha tenido, “se me ha dificultado un poco, pero la verdad es que estoy feliz, porque en la vida uno siempre tiene que luchar para cuando llegue el momento. Siempre he dicho que después de la tormenta viene la calma”. Lea: Los mejores de Colombia se van sin medallas del Mundial de Atletismo

“Gracias a Dios he tenido el apoyo de muchos. La verdad es que estoy feliz, estoy agradecido y enfocado, que es lo más importante. Porque he estado alejado un poco de Barranquilla, un poco alejado de los míos, pero buscando mis sueños, que es lo más importante”, dijo el guajiro.

Por último, sostuvo que las pruebas en las que participará con Atlántico en las justas no las tiene confirmadas “porque no nos hemos sentados con el director de Indeportes para tomar las pruebas. Pero mi prueba fija es 400 metros y sobre las otras, no sé si voy en relevos, en 200 metros, eso es lo que no se ha cuadrado aún”.

Antony Zambrano le dijo a El Universal que este miércoles retorna a territorio ecuatoriano para retomar los entrenamientos con miras a los Juegos Panamericanos de Chile 2023.