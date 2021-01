Desde hace un par de años se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol colombiano. Da gusto verlo jugar, con sus zancadas largas, velocidad, potencia e inteligencia va dejando regados a los adversarios en el camino una y otra vez. Lanza unos centros de lujo y, además, es un jugador que tiene marca, entrega y mucho pundonor.

Se trata de Omar Albornoz, quien mide un metro con 86 centímetros, pesa 80 kilos, tiene 25 años y se desempeña de muy buena forma de extremo izquierdo en el Deportes Tolima. También puede jugar de lateral o delantero, todo lo que sea por el costado le sirve, pero se siente más cómodo de mitad de cancha hacia adelante.

Lleva 210 partidos como profesional, cuatro de ellos en Copa Libertadores y dos más en Sudamericana, ha marcado seis goles y suma en la cancha 6 mil 476 minutos. Ha celebrado en dos oportunidades con los ‘pijaos’, una vez en 2014 al ganar la Copa Colombia y la otra en el 2018 cuando hizo parte de la nómina de Tolima que conquistó el Apertura.

En la temporada anterior, Albornoz hizo una gran campaña con Tolima, pero al final se quedó en los cuartos de final ante Atlético Junior.

“Fue un gran año, lleno de bendiciones, un buen torneo, fui titular, aporté mi talento y ayudé a sacar buenos resultados en el torneo”, dijo Albornoz, quien tiene un parecido físico al de Johan Mojica, lateral de la selección Colombia de mayores. “La clave del éxito para que me haya ido bien en Deportes Tolima siempre fue la perseverancia, no desfallecer, ante los obstáculos siempre quise mejorar, dar lo mejor de mí y gracias a ello he realizado muy buenas temporadas. Este año esperamos que las cosas se den de buena forma, trabajamos para eso”, dijo Albornoz en entrevista con El Universal.

¿Cuál es su principal cualidad en una cancha de fútbol?

- Soy un jugador encarador, trato siempre de estar en el área del equipo rival, crear opciones, he hecho varios y he puesto muchos pasesgol. Esas son virtudes que Dios me dio y sé que puedo seguir mejorando más.

¿Qué tiene este Deportes Tolima?

- Tolima es un equipo que juega bien al fútbol, tiene transiciones rápidas, con gran elaboración de juego. En 2021 esperamos seguir así, pero eso sí mejorando en la definición.

¿En qué posición rinde más en la cancha?

- Me siento más cómodo como volante extremo, ahí siento que soy muy importante por todas funciones que tengo y, además, estoy más cerca al gol. Desde ahí le aporto mucho al equipo, siempre le apuesto a ser mejor.

¿Qué concepto le merece el técnico Hernán Torres?

- Me dio la confianza y me hizo sentir importante, gracias a esto pude completar un gran semestre, en donde jugué la mayor cantidad de partidos, siento que di mucho. A él le agradezco esta oportunidad y la confianza.

¿Qué recuerda de sus inicios en el fútbol?

- Estuve en Estudiantes, Calidad Uno A y Cartagena Fútbol Club. Siempre recuerdo al profesor Leovigildo Martínez y a Edwin Campos, quien todavía sigue presente en mi carrera, pues es una persona que siempre me ha apoyado. Gracias a todos los entrenadores que aportaron su grano de arena para que Omar Albornoz hoy sea un jugador profesional.

¿Cuál es su meta en el fútbol?

- Tengo la motivación de hacer bien las cosas, sé que tengo muy buenas condiciones, siempre lo doy todo en la cancha, tengo el talento para convertirme en un gran jugador. Mi meta es estar en la selección Colombia, estoy luchando para ello, espero algún día ponerme la camiseta de la Tricolor y así poder representar a este gran país.