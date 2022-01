Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores a mostrarse este domingo cuando la selección Colombia se mida, en juego amistoso, ante Honduras, en La Florida (Estados Unidos). Lea aquí: “Lo más importante es la Selección Colombia”: Yimmi Chará

Quintero hace parte de una convocatoria, en su mayoría con jugadores de la liga colombiana ante la imposibilidad de contar con jugadores de Europa, pues no es fecha Fifa, lo que no obliga a los clubes a prestar a los jugadores.

“Vengo al cien por ciento, siempre he dicho que los partidos llenan a uno de confianza, no es solamente los entrenos, hay que jugar, vengo con ritmo de competencia en el fútbol chino. Mi actualidad es buena pensando en este partido como lo que se viene”, dijo Juanfer.

El talentoso volante izquierdo se mostró contento de hacer parte de esta convocatoria.

“Estar en la Selección siempre será motivo de orgullo para mí, es una gran responsabilidad, se vienen partidos importantes que van a definir nuestra clasificación al Mundial”, recalcó Quintero.

El paisa aseguró que jugar en la Liga China no es fácil como se dice o piensa. “Son jugadores muy tácticos, con gran despliegue físico y se juega cada 72 horas, con pocas horas de recuperación. Como extranjero toca marcar diferencia para ayudar al equipo. He crecido mucho en estos aspectos, jugar en China no es una mala decisión, hoy tengo más experiencia”.