Messi se queda sin ‘playoffs’; póquer del LAFC y el Galaxy es goleado

Lionel Messi regresó a competir este sábado con el Inter Miami, pero la derrota por 0-1 contra Cincinnati le puso fin a las opciones de ‘playoffs’ de su equipo, en una jornada de la MLS en la que Los Ángeles FC goleó 4-2 al Austin y en la que Los Ángeles Galaxy fue arrollado 2-5 por Minnesota con póquer del finlandés Teemu Pukki.

Fue una jornada de grandes goleadas en el ‘soccer’ y el Houston Dynamo, reciente campeón de la Copa US Open, doblegó 5-1 al modesto Colorado Rapids, colista del Este. Lea aquí: Postemporada Grandes Ligas: Mellizos, sin Dónovan Solano, cae ante los Astros

Se acabó el sueño del Inter Miami. El Cincinnati, el mejor equipo de la temporada regular, le ganó por 1-0 en Fort Lauderdale con un gol del argentino Álvaro Barreal y las victorias de los New York Red Bulls, el Montreal y el DC United dejaron oficialmente sin opciones de ‘playoffs’ a los hombres del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

Messi volvió a competir tras perderse cuatro partidos por lesión. Saltó al campo en el minuto 55, pero no pudo cambiar la historia del partido. El campeón del mundo anotó once goles en trece partidos con su nuevo club y fue campeón de la Leagues Cup, pero no podrá jugarse el título de la MLS.