¡Merecido! Erling Haaland gana los Premios Globe Soccer

El delantero noruego del Manchester City Erling Haaland y la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, fueron reconocidos como los mejores jugadores de 2023 por los Premios Globe Soccer entregados este viernes en Dubai.

Segundo en la clasificación tanto del Balón de Oro como en los The Best, que una vez más fueron a las manos de Leo Messi, Haaland fue premiado en los Globe Soccer. Haaland fue clave en una campaña en la que su equipo, el Manchester City, logró todo.

Unanimidad, sin embargo, con la española Aitana Bonmatí. La centrocampista del Barcelona añade este trofeo a los reconocimientos en el Balón de Oro y en The Best. Tal como ocurrió en estos, la designación como la mejor del año de la jugadora azulgrana no estuvo en cuestión.

El fútbol español ocupó parte de las menciones de la gala porque Pep Guardiola fue elegido el mejor entrenador y el centrocampista Rodri, también del City, marginado en algunos premios, fue reconocido como el medio más destacado de 2023.

El Barcelona tuvo su particular galardón al ser destacado como el mejor club en categoría femenina. El Manchester City, por su parte, acaparó el galardón en la masculina.