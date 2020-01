“Me siento segura, tranquila y motivada”: Sandra Narváez

“Me siento segura, tranquila y motivada. Espero que estas experiencias que llegan a mi vida me sirvan para tener una Selección Bolívar. Confío en mi trabajo y lo hago con amor”, señaló vía telefónica.

“Mi función es aportar y ayudar en los trabajos que ‘el Profe’ Abadía haga para ayudar al grupo. Desde que cree la escuela La Villa, en 2015, me he preparado en seminarios y talleres de la FIFA y Conmebol. En 2018 fui asistente técnica de la Selección sub 20 con el profesor Carlos Quintero y me convertí en la primera mujer en lograrlo en el país. También he sido asistente técnico en selecciones Bolívar y en 2019 fui directora técnica en fútbol sala, en los Juegos Nacionales”, dijo.

Se siente orgullosa porque su escuela es la única que solamente entrena mujeres en la ciudad. “Entrenamos en el barrio Villa del Sol, El Socorro y en las playas cartageneras. En la Selección no hay jugadoras cartageneras, pero vamos en el proceso para lograrlo pronto. Tenemos tres costeñas, una de Santa Marta, otra de Barranquilla y de Valledupar”, apuntó.