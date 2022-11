“Me siento gay”: Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino dice que se siente gay. Que se siente como una mujer. Y como un trabajador inmigrante.

También reprochó a los europeos que critican el historial de derechos humanos de Qatar en materia de derechos humanos y defendió la decisión de último minuto del país anfitrión de prohibir la venta de cerveza en los estadios del Mundial.

El presidente de la FIFA se despachó con una diatriba de una hora en la víspera del partido inaugural de la Copa del Mundo, y luego dedicó 45 minutos para responder preguntas de la prensa sobre el accionar del gobierno de Qatar y toda una gama de temas. Lea aquí: Mundial Qatar, Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

Infantino afirmó que existe una “doble moral” en su continente de origen.

“Hoy me siento qatarí”, dijo al iniciar su primera rueda de prensa del Mundial. “Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siente gay. Hoy me siento un trabajador inmigrante”.