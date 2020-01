Me fui del Real porque veía el equipo muy liviano: García

Con la renuncia de Milton García al cargo de técnico de Real Cartagena comienza la primera crisis del equipo antes de iniciar la temporada 2020.

“Veía el equipo muy liviano, quería traer un par de jugadores con experiencia, pero no me lo permitieron. Es mi nombre el que está en juego, me dolió mucho tomar esta decisión, a esta institución la quiero mucho”, dijo Milton.

García aseguró que hay unos jugadores muy talentosos, pero demasiada juventud en la institución. “Pensé que podía traer a unos cuantos jugadores, algunos de ellos cartageneros con experiencia, pero no se pudo”.

La renuncia de Milton se suma a la de Richard Parra, quien entregó el cargo de mánager general del plantel heroico porque consideró que no encajaba en el nuevo proyecto del Real.

Real le apuesta a un proyecto de jugadores jóvenes para encarar el Torneo Águila que arranca el 1, 2 y 3 de febrero.

Sin técnico ni mánager general de momento, Real queda a la deriva, sin rumbo y con un panorama más que complicado.