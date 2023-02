“Me afectó el mundial”: Fede Valverde se excusa por su mal rendimiento

Me afectó el Mundial. Cuando uno va a por un objetivo, tiene tanta ilusión y optimismo de que todo va a ir bien con tu país, vas con el sueño de un niño representando a millones de personas para intentar llegar lo más lejos posible y pelear por ganar, al no poder hacerlo te da tristeza. Todo lo que trabajamos parece que no sirvió de nada y duele”.

Fede Valverde

Con un mensaje de autocrítica, Fede sacó una lectura positiva: “Tiene que servir para seguir mejorando mi forma física y de asumir determinados momentos. En el fútbol no siempre pasan cosas buenas y hay que saberlo llevar. Llegué con un rendimiento muy bueno y ahora no es el mismo, pero es parte del fútbol. Siempre hay baches y hay que seguir con la misma actitud para volver a seguir siendo importante en el Real Madrid, ser capitán como siempre quise y, poco a poco, volver a mi rendimiento bueno”.

“Trato de disfrutar en el campo pero cuando los resultados no se dan y a nivel personal tampoco, genera frustración y rabia. Contra el Atleti salí triste y ante el Mallorca lo mismo. Somos muy competitivos, queremos ganar siempre y cuando me voy con un resultado que no quiero, me genera enfado. Tengo que seguir mejorando y aprendiendo porque no siempre se puede ganar aunque se trabaje para ganar lo máximo posible”.

A horas del estreno del Real Madrid en el Mundial de Clubes en las semifinales ante Al Ahly, el centrocampista uruguayo rescató buenos recuerdos personales en la competición.