Mayra Ramírez se merece más con Colombia en el Mundial de Fútbol Femenino

Mayra no se cansa de correr, de sudar la camiseta por su país, de dejar todo en la cancha. Demuestra carácter, personalidad y entrega los 90 minutos.

“Todavía no la creemos, somos un equipo unido, si una no puede la otra le da la mano, nos conocemos muy bien y eso hace a Colombia fuerte. Llegamos con la ilusión de jugar 7 partidos, hay que seguir trabajando para llegar a la final”, dijo Ramírez.

No ha marcado todavía goles con la selección en este mundial, en el que ha sido para muchos de los espectadores de las mejores de Colombia.

En el triunfo ante Jamaica, tras terminar el encuentro, Mayra tuvo un gran gesto con un niño que se metió en la cancha. Antes de ser retirado por las autoridades, la colombiana se le acercó y se tomó una selfie con el menor.

Juega para el Levante de España. Nació un 25 de marzo de 1999 en Sibaté (Cundinamarca). Tiene 24 años, mide un metro con 78 centímetros y pesa 74 kilogramos.

Mayra no baja los brazos, no se entrega, quiere más en esta cita orbital. Desea cantar un gol con el alma, este sábado, a las 5:30 a.m., ante Inglaterra, en los cuartos de final, es una bonita oportunidad para hacerlo.