Max Verstappen puede conquistar su 3er título de la Fórmula Uno este sábado

Max Verstappen tiene al alcance conquistar su tercer título consecutivo de la Fórmula Uno en el Gran Premio de Qatar. Y el holandés podría lograrlo el sábado.

Verstappen se proclamará campeón si se ubica sexto o mejor en el sprint que se disputará el sábado, lo cual podría la carrera del domingo como algo secundario. Le puede interesar: Las palabras de Teófilo Gutiérrez sobre Luis ‘Chino’ Sandoval

Asegurar el título en un sprint — una prueba de 19 vueltas que la misma F1 se resiste a catalogar como una “carrera” podría resultar medio extraño para el campeonato y para el mismo Verstappen. El piloto de Red Bull ha dicho en el pasado que el formato debería ser descartado. Le puede interesar: Atención: millonario robo en la casa de Radamel Falcao García

“Siento que no corremos realmente, es más bien como estar haciendo apuestas”, comentó tras el primer sprint de la temporada en Azerbaiyán el pasado abril. “Creo que me iría mejor en Las Vegas si voy a un casino. Me gustar correr. Soy un piloto puro y creo que esto nada más para dar espectáculo.”