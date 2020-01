Más de 25 años sin ídolos en el boxeo colombiano

Entre las cuerdas

De aquel boxeo colombiano, con calidad, brillo, mística, garra y dinámica, que daba gusto verlo a los fanáticos, ya no queda nada.

Mucha agua ha pasado por el río y el boxeo no ha podido levantar cabeza, sigue ‘muerto’, moribundo, dando tumbos, contra las cuerdas y al borde la desaparición.

Un concepto de peso

En el gimnasio de boxeo, situado al lado del coliseo Bernardo Caraballo, muchos son los boxeadores que se abren paso en aficionado y profesional, pero la tarea por estos tiempos es dura. Han pasado 25 años y Bolívar no ha vuelto a tener más ídolos en un deporte que siempre han llevado los aficionados en el corazón.

Walberto Ahumedo, periodista deportivo, especializado en boxeo, dijo que “en los últimos tiempos no hemos tenido ídolos ni en aficionado ni en la rama profesional. En el aficionado el último gran boxeador fue ‘Máscara’ Maturana y en el profesional. En profesional, para mí, los últimos grandes ídolos fueron ‘La Cobra’ Valdez y ‘El Baba’ Jiménez, arrastraban mucha gente a los escenarios”.

“No hay dolientes”

Martín Valdés entrena boxeadores en Cartagena desde a finales de los 80. “ Luis ‘Chicanero’ fue ídolo, con menos renombre aparecieron después Kermin Guardia y Harold Grey. Dejaron en alto el nombre de Bolívar y Colombia. Hoy, el boxeo de Bolívar no tiene dolientes en la alta dirigencia, ya no hay torneos departamentales ni la Copa La Candelaria o boxeo semanal. Si no se entrena ni compite como es siempre estaremos en desventaja, cómo vamos a sacar ídolos viviendo esta situación”.