Es sin duda una firma histórica para el béisbol del país.

Los Cachorros de Chicago firmaron en Cartagena el pasado viernes al pelotero venezolano Alfredo Zárraga, pero la noticia es que su agente, la señora Marvel Arroyo Bustamante, se convirtió en la primera mujer en lograr una firma en Colombia de una organización de la MLB.

“Estoy feliz. En un deporte netamente masculino que una mujer logre esto es una felicidad. Ya era hora de recoger los frutos de mi trabajo, que se reconozca lo que estoy haciendo con mucho sacrificio”, dijo Marvel Arroyo.

Marvel nació en Barranquilla y desde los ocho años se mudó a Cartagena. Desde hace cinco años vive en el vecino municipio de Turbaco.

Su profesión es fisioterapeuta y desde hace varios años se dedica a la práctica del béisbol con su academia llamada Marvel Bustamante Prospectos.

“Mi ídolo es Édgar Rentería y él se ha convertido en mi inspiración por su historia de vida”, destacó.

Afirma que creó esta academia por pedido de varios jóvenes que dejaron la categoría junior y se quedaron en el aire para practicar.

Su academia la tiene en Turbaco y entrenan todas las mañanas en el estadio Rafael Naar.

En cuanto al lanzador Alfredo Zárraga, Marvel expresa que su historia es muy conmovedora, pues lo trajeron a Cartagena engañado por un agente venezolano y lo dejaron tirado acá. Ella tuvo que ayudarlo. Ahora, gracias al trabajo de su academia logró la firma de Zárraga para los Cachorros de Chicago, algo ¡histórico!.

Le ha tocado difícil

La vida en el béisbol no ha sido fácil para Marvel Arroyo por el solo hecho de ser mujer, pues muchas personas le han cerrado las puertas y hasta la han tildado de ‘loca’. Cuando vivió en Cartagena en los barrios Vista hermosa y El Campestre afrontó muchas dificultades.

“Cuando iba a entrenar al estadio de El Campestre el administrador no me dejaba entrar a practicar a los niños. Incluso muchas veces me trató mal y hasta me tiraba la basura cuando usaba la máquina sopladora”, narró la agente.

Pero uno de los momentos más tristes de su vida fue la pérdida de su hija de ocho años.

Con Zárraga

Desde hace un año conoce a Alfredo Zárraga. Cuenta Marvel que en enero de 2019 lo trajo a Cartagena el señor Hugo Vásquez en compañía de otros jóvenes más de ese país. “Les quito 100 dólares a cada uno y los dejó botados en una habitación. Al ver esta situación me conmoví y decidí ayudarlos, en especial a Alfredo, a quien dejaron solo acá. Me conmovió este hecho porque soy madre. Lo recibí en mi hogar”, indicó.

Aseguró que “yo iba a renunciar a este proceso porque he encontrado muchas obstáculos. Me han truncado mucho el camino, trabajo con pelotas prestadas; ha sido muy difícil”.

Marvel explicó que “hace como tres meses varias personas le dañaron el oído a Alfredo al decirle que se devolviera para Venezuela y él estuvo a punto de hacerlo, pero yo hablé con sus hermanos que viven en Venezuela y lo convencieron que se quedara, y gracias a Dios la bendición ya estaba cerca y se dio”.

Sostuvo que en diciembre le dijo a Manuel Esquivia, el scout de Cachorros, que le presentó a varios peloteros de su academia y fue allí cuando él pudo ver a Alfredo, quien ese día lanzó 92 millas.

“A Esquivia le gustó su forma lanzar y dejó como tarea que dentro de tres días le lanzara 95 millas. Así pasó, Alfredo Zágarra gracias a sus indicaciones pasó la prueba al lanzar 95 millas y seguidamente Esquivia le comunicó la buena nueva a Marvel que esa organización lo iba a firmar. Los sueños se cumplen y Marvel Arroyo lo hizo realidad gracias a su tesón y gran corazón porque Dios premia a las personas que hacen el bien.