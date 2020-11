Las grandes figuras del béisbol de las Grandes Ligas engalanan los campeonatos Invernales de República Dominica, Puerto Rico y México.

En Colombia no sé qué sucede. La MLB siempre prohibe a los jugadores colombianos jugar en la temporada nacional.

Este lunes se conoció que el receptor sincelejano Jorger Alfaro no jugará con los Caimanes de Barranquilla la temporada 2020-2021, que se inaugurará el sábado en el estadio Édgar Rentería.

Su organización Marlins de Miami para evitar una lesión, le prohibió a Alfaro no jugar el resto del año en ninguna Liga de América. De esta forma, Alfaro no podrá actuar ante sus coterráneos, que siempre lo siguen por televisión. Recodemos que esto no es nuevo. Julio Teherán nunca a jugado en Colombia, pero sí han actuado Dónovan Solano, José Quintana, Giovanny Urshela, Harold Ramírez, Ernesto Frieri, Édgar Rentería, Orlando Cabrera, Jolbert Cabrera, entre otros.

La temporada atípica por el coronavirus arrancará en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla, como única sede. Los equipos que buscará el preciado galardón serán Caimanes de Barranquilla, Gigantes de Barranquilla, Tigres de Cartagena y Vaqueros de Montería, actual campeón.

El ganador del campeonato representará a Colombia en la Serie del Caribe 2021.