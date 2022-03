El británico Mark Cavendish (Quick Step Alpha Vinyl) volvió a mostrarse poderoso al esprint para imponerse con autoridad en la 103 edición de la Milán Turín disputada entre Magenta y Rivoli, de 197 km de recorrido.

En su mejor versión, el “Expreso de Man”, con sus 36 años a cuestas, se mostró imparable en la recta de meta de la localidad cercana a Turín, donde se anotó la tercera victoria de la temporada tras superar en meta, con un tiempo de 4h.31.22, al francés Nacer Bouhanni (Arke Samsic) y a otro vetereano ilustre, el noruego del Intermarché Alexander Kristoff. Le puede interesar: Cristiano Ronaldo no ha podido igualar a Paco Gento

Un esprint largo, competido, bien lanzado por el Quick Step para su jefe de filas, que no defraudó, en el que entraron en la refriega el alemán del Movistar Max Kanter y el eslovaco triple campeón mundial Peter Sagan, aún inédito con el maillot del Total Energies.

A la “vejez”, victorias. Cavendish logró su victoria profesional número 159, con el honor de ser el vencedor más veterano en la historia de la Milán Turín, la clásica más antigua del calendario, nacida en 1876. Un triunfo con solera para el corredor que tiene los mismos triunfos de etapa que Eddy Merckx en el Tour de Francia, 34, además de 15 en el Giro y 3 en la Vuelta. Le puede interesar: Grandes Ligas: Shohei Ohtani quiere mejorar su actuación de la temporada pasada

La carrera llamaba a los velocistas y no faltó ninguno a la cita. Hasta los últimos kilómetros, se fugaron de inicio 3 corredores, el italiano Martin Marcellusi (Bardiani), el colombiano Juan Diego Alba (Drone Hopper) y el portugués Daniel Viegas (Eolo Kometa).

El trío se fajó durante 175 km para terminar engullidos por el pelotón a 20 de Rivoli. Empezó otra carrera, la de verdad, con el pelotón preparando lo que querían la mayoría de los equipos, una llegada al esprint.

Estaba escrito, pero de ilusión también se vive. Un irlandés de 21 años, campeón nacional en 2020, llamado Ben Healy, trató de sorprender con una escapada de todo o nada. Primero salió con su compañero del EF Education Alberto Bettiol, pero luego se quedó solo ante el mundo.

Healy, tercero en el Giro sub'23 que ganó Juan Ayuso en 2021, llegó a abrir un hueco de 20 segundos, pero el sueño se acabó a 4 de meta, cuando ya funcionaba a todo trapo la maquinaria del Quick Step. Uno contra la marabuta fue misión imposible.

El grupo ya iba desatado, con el Quick Step y el Total Energie de Sagan en cabeza, pero con otros equipos atentos, como el Movistar, tratando de colocar a Max Kanter, o el Arkea para Bouhanni.

Los hombres de Sagan asomaron a 1.000 metros de la pancarta, momento en que el lanzador de Cavendish, el danés Michael Morkov, ataco para remolcar al británico. Tanto Bouhanni como Kristoff trataron de seguir su rueda, pero fue tarde. La maniobra de la “Manada de lobos” puso en bandeja el triunfo a la leyenda de la Isla de Man.

Cavendish sucede en el palmarés al esloveno Primoz Roglic, ganador en 2021.

Lo que dijo

“Me gusta ganar cualquier carrera. Ya he ganado la Milán-Sanremo, así que ahora también he ganado la Milán-Turín. No siempre es una carrera para velocistas, así que estoy feliz de tener mi nombre en el mismo libro de récords que algunos grandes escaladores. Estoy súper feliz”, señaló Cavendish en la meta de Rivoli.

El “Expreso de Man” subrayó el trabajo de su equipo en la labor de colocación para el esprint.

“Estoy particularmente feliz. Este es el equipo perfecto para una carrera de un día. Nunca entramos en pánico. Mis compañeros de equipo hicieron una carrera sólida para mí, es simplemente increíble la forma en que me han llevado”.