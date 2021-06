La tenista colombiana María Camila Osorio ganó este lunes su primer partido en Wimbledon, al derrotar a la rusa Anna Kalinskaya por, 1-6, 6-0 y 6-4.

La colombiana, número 94 del mundo, logró su primer triunfo en el ‘major’ londinense en una jornada marcada por la lluvia que retrasó varias horas su encuentro.

Pero esto no impidió que remontara a Kalinskaya, número 109, alargando su buena racha en la hierba londinense, después de pasar la fase previa en tres partidos a tres sets.

Además, es la primera victoria de su carrera en un Grand Slam, después de que no pudiera conseguirlo en el pasado torneo de Roland Garros, donde también pasó la previa para más tarde perder en primera ronda.

“Estaba emocionadísima por poder jugar en este torneo. Es el Grand Slam en el que quería jugar desde que era pequeña. Estoy tan feliz que no sé ni qué decir. He tenido muchas emociones, no pensaba que iba a remontar, pero he jugado muy bien y me he visto muy fuerte mentalmente”, dijo la jugadora de 19 años.

“Los nervios del primer partido me sacaron un poco cuando debuté en Roland Garros, aquí me pasó lo mismo en el primer set. Espero que esta victoria sea la primera de muchas”, añadió.

“Cuando siento la energía de la gente me crezco. Fue muy bonito salir a la pista y ver bandera y a la gente animándome. Mucha gente se levantó temprano en Colombia pronto para apoyarme y quiero darles las gracias a todos”.